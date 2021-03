London (www.aktiencheck.de) - Dem Industriemetall-Sektor dürfte Antrieb verliehen werden, so Mobeen Tahir, Associate Director, Research bei WisdomTree.Viele technologiebezogene Megatrends würden auf Industriemetalle setzen. So werde beispielsweise prognostiziert, dass die Verwendung von Kupfer in elektrischen Personenkraftwagen von weniger als 0,5 Millionen Tonnen (Mt) 2020 auf über 2,5 Mt 2035 ansteigen werde. Ebenso würden voraussichtlich höhere Nickelanteile in Batterien zum Antrieb verwendet werden. Bis 2040 dürfte erwartungsgemäß 30 Prozent der Nickelnachfrage auf Batterien entfallen - im Vergleich zu derzeit etwa fünf Prozent.Auch Edelmetalle seien in der industriellen Verarbeitung nicht zu unterschätzen. Wenn sich Elektrofahrzeuge durchsetzen würden, dürfte die Nachfrage nach Silber in der Automobilindustrie bis 2025 auf 88 Millionen Unzen ansteigen, verglichen mit 51 Millionen Unzen 20205. Ebenso könnte die Nachfrage nach Platin deutlich steigen, wenn Brennstoffzellen von den Automobilherstellern als praktikable Energiequelle angenommen würden, da das Metall sowohl als Katalysator in der Brennstoffzelle als auch bei der Herstellung von Wasserstoff Verwendung finde. (04.03.2021/ac/a/m)