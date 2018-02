Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Reaktion der Metallpreise auf den Einbruch der Aktienmärkte in den USA und den starken Rückgang in Asien und Europa fällt verhalten aus, so die Analysten der Commerzbank.Nach Chile habe gestern auch Peru, der weltweit zweitgrößte Kupferproduzent, Daten zur Kupferproduktion veröffentlicht. Angaben des Energie- und Bergbauministeriums zufolge habe Peru im Dezember mit knapp 225 Tsd. Tonnen eine rekordhohe Menge Kupfer produziert. Auch im Gesamtjahr 2017 sei die peruanische Kupferproduktion demnach auf ein Rekordhoch von 2,44 Mio. Tonnen gestiegen. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die Ausweitung bestehender Minen wie zum Beispiel "Antamina".Wie schon die chilenischen Daten letzte Woche würden auch die gestrigen peruanischen Daten zeigen, dass sich die Angebotslage am globalen Kupfermarkt deutlich verbessere. In diesem Jahr solle die weltweite Kupferminenproduktion laut Einschätzung der International Copper Study Group um 2,5% ausgeweitet werden. Da mehr Kupferkonzentrat zur Verfügung stehe, sollte auch mehr Kupferraffinade produziert werden und sich das Angebotsdefizit spürbar verringern. (06.02.2018/ac/a/m)