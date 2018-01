Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China hat im Dezember etwas weniger Kupfer als im Vormonat importiert, so die Analysten der Commerzbank.Chinas Importpolitik befinde sich schon seit einiger Zeit im Wandel. Da China die Schmelzkapazitäten von Kupfer deutlich ausbaue und selbst zunehmend mehr Kupferraffinade produziere, importiere das Land entsprechend mehr Kupfererz und -konzentrat und weniger unverarbeitetes Kupfer. Dieser Trend dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen.Im Falle von Eisenerz seien die Importe im Dezember im Vergleich zum sehr hohen Vormonatsniveau um 11% auf 84,14 Mio. Tonnen gefallen. Gegenüber Vorjahr habe ein Minus von 5,4% zu Buche gestanden. 2017 habe China insgesamt 1,075 Mrd. Tonnen Eisenerz importiert. Dies sei nicht nur ein neuer Rekordwert, sondern die Einfuhren seien damit auch das siebte Jahr in Folge gestiegen. In den letzten Monaten hätten sich dadurch aber auch hohe Vorräte aufgetürmt. Diese würden sich in den chinesischen Häfen auf rekordhohe 151 Mio. Tonnen summieren. (12.01.2018/ac/a/m)