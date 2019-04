In der Eurozone sei die Konjunkturdynamik insgesamt weiter schwach. In Deutschland sei die Industrieaktivität stark rückläufig, die Wirtschaft verzeichne dank der hohen Inlandsnachfrage jedoch eine leichte Expansion. Ähnlich ergehe es auf Frankreich, wo die starke Binnennachfrage sowie der Konsum privater Haushalte stützend wirken würden. "Wir erwarten, dass vor allem die robuste Binnennachfrage, unterstützt durch die Geldpolitik der Zentralbanken und die Lockerung der Fiskal- und Geldpolitik in China, in den Industrieländern zu einer Belebung des globalen Wachstums führen wird", so Pichoud.



In den Schwellenländern würden aktuell vor allem Länder aus Lateinamerika hervorstechen: "Die Wahlen neuer Präsidenten in Brasilien und Mexiko beflügelten dort die Stimmung und erhöhen die Wachstumsdynamik", betone Pichoud.



"Wir bevorzugen derzeit Schwellenländeranleihen in Hartwährung", ergänze Quirighetti. "Gleichzeitig werden auch Schwellenländeranleihen in Lokalwährung interessanter. Denn die geduldige und gemäßigte Haltung der US-Notenbank dürfte sowohl den Anstieg der US-Renditen als auch die Stärke des US-Dollar begrenzen."



An den Aktienmärkten lohne ein Blick Richtung Großbritannien: "Britische Aktien sind vor allem aufgrund ihrer Bewertungskennzahlen attraktiv", betone Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Sie würden jedoch ein etwas höheres Risiko aufweisen, da der Brexit-Termin näher rücke.



"Darüber hinaus halten wir an der Übergewichtung der USA als Wachstumsmotor fest", so Harari. Sollte es zu einer Korrektur der globalen Aktienmärkte kommen, bevorzuge der Experte die USA gegenüber Titeln in der Eurozone - trotz der höheren Bewertungen bei US-Aktien. "Die US-Märkte dürften besser behaupten", erläutere er. (24.04.2019/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Keine Rezession, geringe Inflation und keine Zinserhöhungen - in diesem Szenario befinden sich die Industrieländer aktuell, sagt Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management, in den aktuellen Asset Allocation Insights.Wer der Rallye hinterherjage, sei allerdings zu spät dran: Nicht nur seien die Bewertungen nicht attraktiv. "Die Wirkung der geldpolitischen Stimuli dürfte schon bald nachlassen", so der Experte. Denn nach einem Jahrzehnt der finanziellen Repression sei die Verschuldung der Industrieländer nach wie vor zu hoch, das nominale Wachstum zu gering.Quirighetti sehe zwei Szenarien: "Entweder werden die Konjunkturdaten eine Stabilisierung des nominalen Wachstums bestätigen und die ersten Erwartungen von Zinserhöhungen aufkommen. Oder aber das Gegenteil tritt ein und es bahnt sich eine Rezession an."