Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem Telefonat zwischen chinesischen und US-amerikanischen Beamten hat sich die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten deutlich verbessert, so die Experten von XTB.Einerseits könnten die Enthüllungen zum Handelsstreit zwischen den USA und China positiv bewertet werden. Andererseits seien heute weitere beunruhigende Daten aus der deutschen Wirtschaft veröffentlicht worden, die in diesem Quartal auf dem besten Weg in eine technische Rezession - zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum - zu sein scheine. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie sei im Juli um 2,7% im Monatsvergleich gefallen und habe damit unter dem Konsens gelegen. Die Details würden zeigen, dass insbesondere die Auslandsaufträge mit einem Rückgang von 4,2% enttäuscht hätten. Gleichzeitig hätten die Aufträge aus Nicht-Euro-Ländern in diesem Monat stagniert, was darauf hindeute, dass die Auslandsnachfrage außerhalb der EU nicht so schlecht aussehe. Vor allem in den letzten zwei Monaten (Juni und Juli) sei eine Diskrepanz zu beobachten gewesen.Was könnte eine weitere schwache Datenveröffentlichung aus Deutschland für die Märkte bedeuten? Es deute darauf hin, dass die europäische Wirtschaft auf einem sich verlangsamenden Wachstumspfad bleibe und noch kein Wendepunkt erkennbar sei. Theoretisch sei dies schlecht für den Aktienmarkt, allerdings würden schwache Daten den Druck auf die Zentralbanken erhöhen, ihre Geldpolitik anzupassen. Aktien seien im heutigen frühen Handel im Aufwind, da die Märkte von der EZB am kommenden Donnerstag eine geldpolitische Ankündigung erwarten würden. (05.09.2019/ac/a/m)