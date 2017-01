Hannover (www.aktiencheck.de) - Indonesien hatte als Rohstoffproduzent unter dem Preisverfall gelitten, so die Analysten der Nord LB.Im Jahr 2017 werde es dabei bleiben, dass die Stärke vor allem von der Binnenwirtschaft komme und die Exporte sollten dank der positiven Preisentwicklung etwa beim Rohöl auch endlich wieder wertmäßig zum Wachstum beitragen. Die Regierung wolle in 2017 ihre Infrastrukturausgaben um 27,8% Y/Y erhöhen. Das sei mehr als die doppelte Wachstumsrate von 2016. Dies werde weiter von Reformanstrengungen gestützt, die auch wachstumswirksam werden sollten. Die Bemühungen seien es auch, die dazu geführt hätten, dass sich das Land im "Ease of Doing Business"-Ranking der Weltbank am aktuellen Rand um 11 Plätze verbessert habe. Es gebe freilich einige Unwägbarkeiten.Unmittelbar stehe vor allem die Frage im Vordergrund, ob es gelinge die privaten Investitionen zu stimulieren. Hier könnte die Steueramnestie des laufenden Jahres durchaus von Nutzen sein. Sie entlaste nicht nur den Staatshaushalt, sondern sorge bei potenziellen Investoren auch für mehr Liquidität. Mittelbar sei es ungewiss, inwiefern Donald Trumps Außen- und Wirtschaftspolitik zu größeren Konflikten mit China führe. Die Volksrepublik könnte hier ein stärkeres Gewicht bekommen, was nicht ohne Reibung von statten gehen dürfte. (Ausgabe vom 04.01.2017) (11.01.2017/ac/a/m)