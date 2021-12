Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (09.12.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Kein gutes Timing - AktienanalyseDer Modekonzern Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) läuft wieder zu alter Form auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gegenüber Vorjahreszeitraum sei der Umsatz in den ersten sechs Monaten um fast die Hälfte auf gut 11,9 Mrd. Euro gestiegen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das EBITDA sei mit 3,1 Mrd. Euro mehr als doppelt so hoch gewesen. Unter dem Strich habe ein Plus von knapp 1,3 Mrd. Euro gestanden, nach einem Verlust von 195 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020/21.Inditex habe vor allem von der Wiedereröffnung seiner Läden profitiert. Aber auch das Online-Geschäft komme immer besser in Schwung. Besonders erfreulich: Die gute Entwicklung solle auch in den kommenden Monaten andauern. Die neue Herbst/Winter-Kollektion sei "sehr gut" angenommen worden. Der Start im Zeitraum bis Anfang September liege 22 Prozent über dem Vorjahreszeitraum beziehungsweise neun Prozent über dem Vorkrisenniveau.Das habe der Aktie zunächst kräftig Auftrieb gegeben. Inzwischen allerdings habe sich das Blatt wieder gewendet. Für Verunsicherung unter den Anlegern sorge neben der neuen Virusvariante Omikron ein Stühlerücken in der Chefetage. Marta Ortega, Tochter des Firmengründers Amancio, übernehme ab April die Führung des Verwaltungsrats. Sie ersetze Pablo Isla, der in seinen mehr als zehn Jahren an der Spitze die weltweite Expansion verantworte und die Zara-Mutter von einem Verkaufsrekord zum nächsten geführt habe. Parallel dazu werde Carlos Crespo von Oscar Garcia Maceiras als Vorstandsvorsitzender abgelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Inditex-Aktie: