Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

31,06 EUR +0,13% (17.06.2021, 11:10)



Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

31,09 EUR +0,06% (16.06.2021)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (17.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Erholung gewinnt zunehmend an Fahrt - AktienanalyseDie corona-bedingten Lockdowns in vielen Ländern haben beim spanischen Modehändler Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) deutliche Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende Januar 2021 sei der Umsatz um 28 Prozent auf gut 20 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Überschuss sei um fast 70 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro eingebrochen. Doch mit den Lockerungen habe sich das Blatt gewendet. Inzwischen seien wieder 98 Prozent der Shops geöffnet, habe das Unternehmen mitgeteilt.Das spiegle sich denn auch in den jüngsten Zahlen wider: Im ersten Geschäftsquartal bis Ende April habe der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund die Hälfte auf mehr als 4,9 Mrd. Euro zugelegt. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe mit 1,23 Mrd. Euro fast dreimal Mal so hoch gelegen wie vor Jahresfrist. Unter dem Strich habe Inditex 421 Mio. Dollar verdient. Im Vorjahreszeitraum sei noch ein Verlust in ähnlicher Höhe angefallen.Weiter erfreulich: Auch der Start ins zweite Geschäftsquartal sei geglückt. Von Mai bis Mitte Juni hätten die Kunden mehr als doppelt so viel Geld in den Geschäften wie vor Jahresfrist gelassen, habe es geheißen. Die Umsätze hätten sogar fünf Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 gelegen. "Die Erholung kommt weiter in Schwung", habe Inditex die Geschäftsentwicklung zusammengefasst. Das würden auch Analysten so sehen. Allerdings gestehe selbst der optimistischste Experte der Aktie nach dem Kursanstieg von gut 18 Prozent seit Jahresbeginn nur noch ein Aufwärtspotenzial von 8,1 Prozent zu. (Ausgabe 23/2021)Börsenplätze Inditex-Aktie: