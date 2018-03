Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

25,66 EUR +1,62% (15.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

25,47 EUR +0,99% (15.03.2018, 19:16)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (15.03.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) von 33 auf 27 Euro.Die Q4-Zahlen seien mehrheitlich ohne Überraschungen ausgefallen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv hervorzuheben sei die nach zwei Quartalen in Folge wieder positive EBIT-Margenentwicklung. Begrüßenswert sei auch die erhöhte Transparenz bei der Berichterstattung. Einem deutlichen Kursanstieg der Inditex-Aktie stehe aber das weiterhin schwierige Marktumfeld entgegen.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Inditex-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 33 auf 27 Euro reduziert. (Analyse vom 15.03.2018)