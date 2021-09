Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Indien erlebte ab März dieses Jahres eine massive zweite Corona-Welle, so die Analysten der Helaba.



Zeitweise seien pro Tag mehr als 400.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Zwar habe sich die Lage seit Juni entspannt und die jüngsten BIP-Zahlen für den Zeitraum April bis Juni (Q1 des indischen Fiskaljahres 2021/22) hätten mit +20,1% gg. Vj. das dynamischste Wachstum seit Beginn der Aufzeichnungen angezeigt. Allerdings sei der Zuwachs maßgeblich auf einen Basiseffekt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen, als die Wirtschaft aufgrund des landesweiten, strengen Lockdowns um mehr als 24% eingebrochen sei. Diesmal habe es zwar nur regionale Schließungen gegeben, die bis dato sichtbare zaghafte Erholung sei durch die Einschränkungen dennoch ins Stocken geraten. Im Vergleich zum Vorquartal zeige sich ein Minus von 12,5%, womit die Wirtschaftsleistung wertmäßig wieder unter dem Vorkrisenniveau liege.



Positiv hervorzuheben sei die Entwicklung der Exporte. Dank der verbesserten globalen Nachfrage hätten die Ausfuhren im Jahresvergleich um 39% zulegen können. Sie würden auch im weniger verzerrten Zweijahresvergleich ein Plus von 9% aufweisen. Die Produktion habe derweil noch Luft nach oben. Mit Hilfe der "Make in India"-Initiative sowie einer noch expansiveren Fiskalpolitik (die Regierung um Premierminister Modi habe massive Infrastrukturinvestitionen in Aussicht gestellt) und der nach wie vor unterstützenden Geldpolitik dürfte das Wachstum im weiteren Jahresverlauf wieder an Dynamik gewinnen. Aufgrund der unerwartet schwachen Zahlen zum Auftakt des Fiskaljahres würden die Analysten der Helaba ihre BIP-Prognose für das Gesamtjahr 2021/22 jedoch von 10,2% auf 7,5% reduzieren. Für das kommende Jahr würden sie ein Plus von 6,5% (vorher: +5,5%) erwarten. (06.09.2021/ac/a/m)



