Die aktuelle Konjunkturerholung sei jedenfalls intakt: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im Januar von 56,4 auf 57,7 Punkte gestiegen. Vor dem Hintergrund der expansiven Fiskalpolitik habe sich der Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik verringert. Die Zentralbank habe den Leitzins auf ihrer Februar-Sitzung unverändert gehalten und dürfte auch in den kommenden Monaten das Niveau von 4% beibehalten.



Die Hoffnung, Indien könne zur nächsten großen Wachstumsgeschichte werden, sei in den vergangenen Jahren regelmäßig enttäuscht worden. Angesichts fundamentaler Schwächen erscheinen auch nach der Überwindung der Corona-Krise mittelfristig Raten von deutlich mehr als 6% eher optimistisch, so die Analysten der DekaBank. So gebe es große Mängel in der Infrastruktur, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Anders als in früheren Jahren wolle die Regierung nun die Wirtschaft allerdings durch eine expansive Fiskalpolitik stärken.



Der Grenzkonflikt mit China habe das Verhältnis der beiden Länder nachhaltig belastet. Chinesische Unternehmen dürften sich in den kommenden Jahren mit Investitionen in Indien zurückhalten. Zwar zeichne sich ab, dass der neue US-Präsident Biden Interesse an einer Stärkung der strategischen Partnerschaft mit Indien habe, doch dürften US-Unternehmen die Lücke der fehlenden chinesischen Investitionen nicht schließen können. Indien stehe zudem im Westen wegen seiner Kaschmir-Politik und dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz in der Kritik, da diese als gegen die muslimische Minderheit gerichtet gesehen würden.



Moody's habe das Rating für indische Fremdwährungsverbindlichkeiten im Juni 2020 auf Baa3 gesenkt und vor allem die strukturelle Wachstumsschwäche kritisiert. In der Krise sei die Staatsverschuldung gestiegen. Die Staatsfinanzen hätten schon vor der Krise zu den Schwachpunkten im indischen Bonitätsprofil gezählt. Moody's vergebe auch nach der Herabstufung einen negativen Ratingausblick und zeige damit das Risiko einer Herabstufung in den Junk-Bereich an. Dieses Risiko sähen die Analysten der DekaBank auch im Falle von Fitch, das den Ausblick auf negativ verschlechtert habe. Die Abkehr von der eher konservativen Fiskalpolitik früherer Jahre erhöhe das Risiko einer Herabstufung. Angesichts der geringen Auslandsverschuldung Indiens stehe die Zahlungsfähigkeit des Landes jedoch nicht infrage. (Ausgabe vom 05.02.2021) (08.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die indische Regierung hat den Haushaltsplan für das kommende Fiskaljahr vorgelegt, das am 1. April beginnt, so die Analysten der DekaBank.Nach einem deutlich nach oben revidierten Defizitziel von 9,5% des BIP im laufenden Fiskaljahr solle das Defizit auf 6,8% schrumpfen, was aber deutlich weniger ambitioniert sei als die rund 5%, die allgemein erwartet worden seien. Als mittelfristiges Defizitziel peile sie nun 4,5% des BIP an, während in der Vergangenheit stets ein mittelfristiges Ziel von 3% angestrebt worden sei. Das gesamtstaatliche Defizit (unter Einbeziehung der Bundesstaaten) dürfte von gut 13% auf knapp 11% des BIP sinken.