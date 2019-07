Wien (www.aktiencheck.de) - Der fulminante Wahlsieg von Premier Modi hat Indiens Aktienmarkt vergleichsweise wenig Impulse geben können so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Zwar hätten Kapitalzuflüsse von ausländischen Investoren auch im Juni angehalten, doch für nennenswerte Aufwärtsdynamik hätten sie nicht gesorgt. Offensichtlich habe sich die große Mehrheit der Marktteilnehmer schon vorher entsprechend positioniert. Nach einem neuen Allzeithoch gleich zu Monatsbeginn hätten die Kurse nachgegeben. Gegen den globalen Trend habe der Aktienindex in Mumbai für den Juni daher ein Minus von knapp 1% verbucht.



Der Fokus der Märkte gelte jetzt den Haushaltsplänen der Regierung und ihren Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung. Die Notenbank habe Anfang Juni die Zinsen um 0,25% gesenkt und den geldpolitischen Ausblick von neutral auf unterstützend gestellt. Da sich zugleich die Inflation recht stabil präsentiere, würden Analysten zumindest noch zwei weitere Zinssenkungen im Laufe des aktuellen Zinszyklus erwarten. Eine große Unbekannte allerdings einmal mehr der für Indien nach wie vor eminent wichtige Monsunregen. Die Regenmenge liege derzeit rund 25 bis 30% unter dem langjährigen Mittel. Sollte es dabei bleiben, drohe ein erheblicher negativer Schock für die indische Volkswirtschaft. Gegen diesen könnte auch die Notenbank wenig ausrichten; da wäre vor allem die Fiskalpolitik gefordert. (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)



