Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Industrieproduktion lag in den ersten Wochen 2018 deutlich über den Erwartungen, vor allem die Herstellung von Kapitalgütern, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Innenpolitisch habe es für die erfolgsverwöhnte regierende BJP von Premier Modi zuletzt einige empfindliche Rückschläge auf lokaler und regionaler Ebene gegeben. Zwar würden diese die komfortable Parlamentsmehrheit nicht gefährden und hätten nur sehr begrenzte unmittelbare Auswirkungen. Sie könnten aber darauf hindeuten, dass ein erneuter fulminanter Wahlerfolg bei den kommenden Parlamentswahlen keineswegs so sicher sei, wie derzeit von vielen angenommen werde.Die indischen Aktienmärkte hätten im März im Einklang mit dem weltweiten Trend korrigiert; der BSE-Sensex (ISIN: XC0009698199, WKN: nich bekannt) sei um rund 3,5% gefallen. (emreport April 2018) (19.04.2018/ac/a/m)