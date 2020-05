Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Regierung hat mehr oder weniger strikte Quarantäne- und Lockdown-Maßnahmen ergriffen und diese bereits mehrfach verlängert, um die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zu bremsen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Offizielle Statistiken würden zeigen, dass sie damit bislang offenbar auch recht erfolgreich sei. Allerdings seien für Millionen Inder echte Lockdowns und das Abstandhalten nahezu unmöglich, was unter anderem die Frage aufwerfe, ob die Ausbreitung der Infektionen tatsächlich so verlangsamt worden sei wie offiziell behauptet bzw. wie sinnvoll Lockdowns seien, wenn es möglicherweise auch ohne ihre strikte Einhaltung gehe? Unabhängig davon seien die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Maßnahmen ungleich gravierender als in den entwickelten Ländern. Über einhundert Millionen Jobs seien zeitweise oder dauerhaft weggefallen und die Existenzgrundlage großer Teile der Bevölkerung sei vernichtet oder drohe vernichtet zu werden.



Kurz vor Redaktionsschluss habe die indische Regierung daher ein umgerechnet rund 270 Mrd. Dollar (fast 10% des BIP) schweres Programm angekündigt, um vor allem kleine und mittlere Unternehmen und untere Einkommensgruppen zu unterstützen. Damit hoffe man auch, das drohende Nullwachstum im gerade beginnenden Fiskaljahr auf vier bis fünf Prozent zu steigern. Dies gehe einher mit Aufrufen, verstärkt im Inland hergestellte Waren zu kaufen, um vor allem die nationalen Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Details zu den geplanten Maßnahmen hätten zu Redaktionsschluss noch nicht vorgelegen und wie fast überall sei die langfristige Finanzierung völlig ungeklärt. Indiens Aktienmarkt habe im April zu den stärksten überhaupt gehört. Der Anstieg von über 14% sei der höchste monatliche Zugewinn seit mehr als acht Jahren gewesen. (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)



