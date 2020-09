Für die indische Notenbank habe sich die Situation mit den schwachen Quartalszahlen verkompliziert: Die Wirtschaft stecke in einer tiefen Unterauslastung, doch gleichzeitig sei die Inflationsrate in den vergangenen Monaten über das obere Band des Zielkorridors von 6% hinausgestiegen. Auf ihrer jüngsten Sitzung habe sie die Unsicherheit über den Inflationsausblick höher gewichtet als die Sorge vor einer unvollständigen Erholung der Wirtschaft und den Leitzins bei 4% unverändert gelassen. Zudem habe sie in den vergangenen Wochen ihre Interventionen am Devisenmarkt reduziert, mit denen sie eine Aufwertung der Indischen Rupie verhindert habe. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Notenbank auch auf ihrer kommenden Sitzung am 1. Oktober den Leitzins nicht verändern werde.



Unterdessen sei es an der Grenze zu China erneut zu einer Konfrontation gekommen, in deren Verlauf nach Medienberichten ein indischer Soldat ums Leben gekommen sei. Zwar erscheine eine umfassende militärische Auseinandersetzung unwahrscheinlich, doch die Stimmung zwischen den beiden Ländern sei stark belastet und wirke sich bereits negativ auf die Wirtschaftsbeziehungen aus.



Die Hoffnung, Indien könne zur nächsten großen Wachstumsgeschichte werden, sei in den vergangenen Jahren regelmäßig enttäuscht worden. Angesichts fundamentaler Schwächen erscheinen auch nach der Überwindung der Corona-Krise in den folgenden Jahren Raten von deutlich mehr als 6% eher optimistisch, so die Analysten der DekaBank. So gebe es große Mängel in der Infrastruktur, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Die Regierung schüre zudem den Konflikt mit der großen muslimischen Minderheit des Landes. Dies schade dem Ansehen Indiens in der Welt und sorge für anhaltende Unruhe im Land.



Moody's habe das Rating für indische Fremdwährungsverbindlichkeiten auf Baa3 gesenkt. Die Agentur kritisiere vor allem die strukturelle Wachstumsschwäche, die schon vor der Corona-Krise festzustellen gewesen sei. Der Einbruch der Wirtschaft im zweiten Quartal werde außerdem dazu führen, dass sich das Budgetdefizit erhöhe und die Staatsverschuldung steige. Auch die Staatsfinanzen hätten schon vor der Krise zu den Schwachpunkten im indischen Bonitätsprofil gezählt. Moody's vergebe auch nach der Herabstufung einen negativen Ratingausblick und zeige damit das Risiko einer Herabstufung in den Junk-Bereich an. Dieses Risiko sähen die Analysten der DekaBank auch im Falle von Fitch, das den Ausblick auf negativ verschlechtert habe. Angesichts der geringen Auslandsverschuldung Indiens stehe die Zahlungsfähigkeit des Landes jedoch nicht infrage. (Ausgabe vom 04.09.2020) (07.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die landesweite Ausgangssperre, die die indische Regierung in der Anfangsphase der Pandemie verhängt hatte, hat die Wirtschaft noch stärker getroffen als erwartet: Das indische Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal um 23,9% yoy, womit Indien den tiefsten Einbruch aller großen Volkswirtschaften zu verzeichnen hat, so Janis Hübner von der DekaBank.Mit Ausnahme des Agrarsektors seien alle Bereiche der Wirtschaft geschrumpft. Der Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe habe bei rund 40% yoy, im Bausektor bei 50% yoy gelegen. Nach der Lockerung der Ausgangssperre befinde sich die Wirtschaft allerdings bereits seit Mai auf Erholungskurs. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im August von 46,0 auf 52,0 Punkte gestiegen und zeige eine Fortsetzung des positiven Trends an. Trotz der Erholung würden die Analysten der DekaBank erwarten, dass die Wirtschaft erst im kommenden Jahr wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen werde. Aufgrund des schwachen zweiten Quartals würden die Analysten der DekaBank die BIP-Prognose für 2020 von -3,0% auf -6,8% senken. Im kommenden Jahr werde ein starker Basiseffekt dafür sorgen, dass das BIP-Wachstum deutlich über dem Potenzialwachstum liegen werde. Die Analysten der DekaBank hätten ihre BIP-Prognose für 2021 von 4,7% auf 8,9% angehoben.