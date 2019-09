Wichtig seien Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indices exakt nachbilden würden (ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und neu gewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. Dabei würden sich die Notierungen der Aufsteiger in aller Regel bereits lange vor dem eigentlichen Tausch überdurchschnittlich entwickeln.



Von daher könnte auch ein Blick auf die eventuell im September anstehenden Änderungen im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) lohnen. Auch der deutsche Leitindex stehe alle drei Monate auf dem Prüfstand. Änderungen würden am heutigen 4. September nach Börsenschluss in den USA, also kurz nach 22 Uhr, bekannt gegeben. Akut gefährdet sei die DAX-Mitgliedschaft von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000). Demnach müsse eine Mitglied den DAX verlassen, wenn es hinsichtlich Börsenwert oder Börsenumsatz nicht mehr zu den Top 40 zähle. Zuletzt habe thyssenkrupp beim Börsenwert nur noch auf Rang 44 gelegen.



Zudem müsse es mindestens einen Aufstiegskandidaten geben, der in beiden Kriterien zu den Top 35 gehöre. Derzeit würden gleich zwei Papiere, MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) und Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C), diese Voraussetzungen erfüllen. Der Triebwerkhersteller habe zuletzt auf den Rängen 27 und 35 gelegen, der Immobilienkonzern auf 28 und 32. Weil der Rang Börsenwert entscheide, würde auf aktueller Basis MTU aufrücken. Die Krux sei jedoch, dass die Platzierung von MTU in den Top 35 des Umsatz-kriteriums noch nicht in trockenen Tüchern sei. Der Puffer auf die auf Platz 36 liegende Biotechfirma Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) sei zuletzt immer knapper geworden. Daher bleibe es spannend bis zum Schluss.



Im ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) bleibe hingegen alles beim Alten. Das habe das Indexkomitee gestern Abend auf Basis der entscheidenden Beobachtungsliste für den Monat August entschieden. Während Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204/ WKN 890447), Palfinger (ISIN AT0000758305/ WKN 919964) und EVN (ISIN AT0000741053/ WKN 878279) die Kriterien als potenzieller Aufsteiger derzeit zwar erfüllen würden, gebe es derzeit keinen eindeutigen Absteiger. Am stärksten gefährdet sei noch FACC (ISIN AT00000FACC2/ WKN A1147K). Je nachdem wie sich die Kurse in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln würden, könnte es bereits bei der nächsten Überprüfung im Dezember zu Änderungen kommen.



Eine Änderung gebe es aus österreichischer Sicht allerdings dann doch: Die Aktie der IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) werde mit Wirksamkeit vom 23. September in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen. Das Auswahlbarometer sei ein wichtiger europäischer Benchmark-Index für Investoren und repräsentiere Unternehmen in insgesamt 17 Ländern. Er bilde zudem die Basis für zahlreiche Anlageprodukte. (04.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Kommt es in den Auswahlbarometern zu Änderungen, reagieren Profi-Investoren mit Käufen und Verkäufen, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sei in den Leitindex der Eurozone, den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), aufgerückt. Das habe der Indexbetreiber Stoxx am 2. September bekannt gegeben. Wirksam würden die Beschlüsse am Montag, 23. September, zum Handelsstart. Abgestiegen sei für die Deutsche Börse Unibail-Rodamco-Westfield (ISIN FR0013326246/ WKN A2JH5S). Auch im STOXX 50, dem Index für die 50 größten Unternehmen Europas, gebe es Änderungen.Während neben den beiden Energiekonzerne Enel (ISIN IT0003128367/ WKN 928624) und Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) der britische Medienkonzern Relx (ISIN GB00B2B0DG97/ WKN A0M95J) aufsteigen würden, müssten der spanische Telekomkonzern Telefónica (ISIN ES0178430E18/ WKN 850775), der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler Glencore sowie die spanische Bank BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) das Auswahlbarometer verlassen.