Die VARTA-Aktie habe sich beim Aufstieg in die nächst höhere Liga gegen TLG Immobilien und Schaeffler durchgesetzt, allerdings gleich am Donnerstag im SDAX geschwächelt, weil nach dem neuerlichen Rekordhoch der Papiere die Anleger nun teilweise ihre satten Kursgewinne hätten mitnehmen wollen. Beispiel: Der Großaktionär Montana Tech, der sofort, nachdem der Aufstieg in den MDAX festgestanden, 808.000 Varta-Aktien zum Preis von je 121 Euro platziert und dadurch für einen gut 5%igen Abschlag zum Schlusskurs am Vortag gesorgt habe. Der österreichische Finanzinvestor Michael Tojner habe damit knapp 98 Mio. Euro eingenommen. Sein Anteil an VARTA sei mit der Platzierung auf gut 58% (von 60%) gesunken, er bleibe aber der bestimmende Großaktionär. Allein in diesem Jahr habe sich der Kurs der Batteriefirma in etwa verfünffacht.



Den jüngsten rasanten Aufstieg verdanke das mehr als 100 Jahre alte, aber erst seit zwei Jahren wieder an der Börse notierte Unternehmen vor allem der steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen für kabellose Kopfhörer. Anleger würden bereits darauf spekulieren, dass aus Varta eines Tages ein Apple-Zulieferer werden könnte, der die nötigen Lithium-Ionen-Zellen für AirPods und andere Hightech-Lifestyleprodukte zur Verfügung stelle. Für Tojner habe sich sein 2007 eingegangenes Investment als glänzendes Geschäft entpuppt. Im Oktober 2017 habe er die VARTA AG zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro an die Börse gebracht.



Zunächst habe die VARTA-Aktie ein wenig beachtetes Dasein im SDAX gefristet, bis die Zukunftsthemen Elektromobilität, Bluetooth und Lithium-Ionen-Zellen den Börsenwert ab Sommer 2018 auf neue Höhen getrieben hätten. Konzerne wie Samsung, Amazon oder Huawei kämen als künftige VARTA-Kunden in Betracht. Die Produktion der Lithium-Ionen-Zellen habe VARTA in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut -und den Börsenhype damit kräftig angefacht.



1&1 Drillisch steige wegen fortwährend heftiger Kursverluste, unter denen auch andere Mobilfunk-Anbieter gegenwärtig leiden würden, ab. Bei Fielmann habe der Abstieg zunächst noch infrage gestanden, insbesondere aufgrund des schwachen Börsenumsatzes; die Aktie sei gegenwärtig noch 7,70 Euro - das seien 11% - von ihrem Allzeithoch entfernt. Die Fielmann AG sei einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen sei auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zähle die Gesellschaft zu den Marktführern. Fielmann habe im vergangenen Geschäftsjahr Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,43 Mrd. Euro umgesetzt. Die Gesellschaft habe dabei unter dem Strich einen Gewinn von 169 Mio. Euro gemacht.



In den Kleinwerte-Index werde zudem die Direktbank comdirect aufgenommen. Dafür würden den SDAX der angeschlagene deutsch-südafrikanische Möbelkonzern Steinhoff (ISIN NL0011375019/ WKN A14XB9) und der Agrargüter-Händler BayWa (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) verlassen. Die beiden MDAX-Aufsteiger VARTA und TeamViewer würden gleichzeitig auch in den TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) aufrücken, wo sie Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN DE0005550636/ WKN 555063) sowie ISRA Vision AG (ISIN DE0005488100/ WKN 548810) ersetzen würden.



Wichtig seien Index-Änderungen der Deutschen Börse vor allem für Fonds, die Indices exakt nachbilden würden (ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. Die Veränderungen würden zum 23. Dezember wirksam. (09.12.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Anfang Dezember stand die turnusmäßige Überprüfung der Index-Zusammensetzungen der Deutschen Börse auf dem Programm, so die Analysten der Nord LB.Dabei hätten sich laut Börsenbetreiber im Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) keine Veränderungen ergeben. Im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) gebe es zwei Neulinge: Der Batteriehersteller VARTA (ISIN DE000A0TGJ55/ WKN A0TGJ5) und das Softwareunternehmen TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) würden nach der Fast-Entry-Regel in den Nebenwerte-Index aufsteigen. Die Fast-Entry-Regel besage, dass eine Aktie nach Streubesitzmarktkapitalisierung und nach Börsenumsatz in ihrem Index mindestens auf Platz 25 stehen müsse, um Aufstiegschancen zu haben. 1&1 Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) und Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220), die beide in den SDAX - der Fast-Exit-Regel folgend -absteigen, würden Platz machen.Die Göppinger Softwarefirma TeamViewer mit einem am Streubesitz gemessenen Börsenwert von aktuell 2,1 Mrd. Euro habe noch als unsicherer Kandidat gegolten, weil das Umsatzniveau an der Börse nur bei gut 1,4 Mio. Euro pro Tag gelegen habe. Die letzten Quartalszahlen von TeamViewer seien allerdings sehr ordentlich gewesen und hätten in jedem Fall eine Wachstumsstory gezeigt.