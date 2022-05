Aus dem SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) in den MDAX könnte der Wind- und Solarpark-Hersteller Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) aufsteigen und dort dann Hypoport (ISIN DE0005493365/ WKN 549336) verdrängen. Im MDAX müssten auch Gabelstapler- und Lagerlogistik-Konzern Jungheinrich (ISIN DE0006219934/ WKN 621993) sowie Auto-Zulieferer Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) um ihre Listenplätze bangen.



Der Sprung in den SDAX sollte dem Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) gelingen, der dann wohl auch im TecDAX gelistet werde.



Für ihre Index-Überprüfung erstelle die Deutsche Börse eine Rangliste gemäß der Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Basis hierfür sei der jeweils letzte handelsgewichtete Durchschnittskurs des Monats, der dem Überprüfungstermin vorangehe.



Die Prognosen zu Index-Auf- und Absteigern seien diesmal allerdings nicht einfach. Ukraine-Krieg sowie Inflations-, Zins- und Rezessionssorgen würden zu außerordentlich stark schwankenden Kursen führen. Reuters nutze für die Berechnungen die jeweils aktuellen, vom Datenanbieter Refintiv zur Verfügung gestellten Durchschnittskurse und Streubesitz-Quoten.



Ihre Entscheidung über die Index-Auf- und Absteiger werde die Deutsche Börse am Freitag, 3. Juni 2022 nach 22 Uhr bekannt geben. Die Änderungen würden dann zum 20. Juni wirksam. Im Vorfeld von Index-Neubesetzungen komme es immer wieder zu größeren Kursschwankungen der Kandidaten, da sich Fonds umorientieren müssten.



