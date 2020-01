Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

69,63 EUR +0,84% (07.01.2020, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

77,34 USD -0,72% (06.01.2020, 22:00)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (07.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) unter die Lupe.Die Incyte-Aktie sei mit einem Anteil von 8,2 Prozent hinter Ionis und Neurocrine der drittgrößte Wert im Portfolio der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3). Das Papier habe sich seit Ende September 2019 deutlich nach oben gearbeitet. Zeitweise habe das Plus seitdem mehr als 30 Prozent betragen. Seit dem Dezemberhoch bei 96,79 Dollar habe der Titel aber bereits Federn lassen müssen. Am vergangenen Freitag sei die Incyte-Aktie schließlich massiv eingebrochen. Was sei der Grund?Incyte habe bekannt gegeben, dass eine finale klinische Phase-3-Studie mit Itacitinib zur Behandlung der Graft-versus-Host-Erkrankung den primären Studien-Endpunkt nicht habe erreichen können. Die Graft-versus-Host-Reaktion (GvHR; deutsch: Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion), sei eine immunologische Reaktion, die in der Folge einer allogenen Knochenmark- oder Stammzelltransplantation auftreten könne. Der Medikamentenkandidat habe sich nicht wirksamer als ein Placebo erwiesen. Auch ein sekundärer Studienendpunkt sei verfehlt worden. Damit sei die Hoffnung auf eine mögliche Zulassung geplatzt.Die Freude über die Einreichung des Zulassungsantrags bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für Pemigatinib vor einigen Wochen sei damit bereits verflogen. Auf Basis der Daten aus der FIGHT-202-Studie, in der Pemigatinib zur Behandlung von Patienten mit zuvor behandeltem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom evaluiert worden sei, sei der Zulassungsantrag eingereicht worden. Entsprechende Daten seien auf dem letztjährigen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) präsentiert worden, der vom 27. September bis 1. Oktober in Barcelona stattgefunden habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Incyte-Aktie: