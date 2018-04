Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

53,00 Euro -0,07% (10.04.2018, 14:37)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 65,52 +0,24% (10.04.2018, 15:07, vorbörslich)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

(10.04.2018/ac/a/n)

Der Misserfolg mit epacadostat in einer Phase 3-Melanomstudie sei zwar eine Enttäuschung. Allerdings falle damit ein finanzieller Bremsklotz weg. Die kurzfristige Profitabilität sollte sich daher verbessern.Die Bewertung der Incyte-Aktie erhalte durch Jakafi und die breite Onkologie-Pipeline Unterstützung, so der Analyst Eric Schmidt.In ihrer Incyte-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cowen and Company das "outperform"-Rating.Börsenplätze Incyte-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Incyte-Aktie:52,96 Euro -0,77% (10.04.2018, 15:05)