Börse Frankfurt-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:

5,40 EUR 0,00% (29.03.2019, 09:04)



Xetra-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:

5,60 EUR (28.03.2019)



ISIN InTiCa Systems-Aktie:

DE0005874846



WKN InTiCa Systems-Aktie:

587484



Ticker-Symbol InTiCa Systems-Aktie:

IS7



Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (29.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, weiterhin zum Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Im letzten Oktober habe InTiCa davor gewarnt, dass das Zusammentreffen mehrerer Belastungsfaktoren zu einer Verfehlung der Jahresziele führen werde. Als Hauptursachen seien reduzierte Abnahmemengen, die Verschiebung eines Produktionsstarts in Mexiko, Engpässe in der Materialversorgung und steigende Personalkosten genannt worden. Infolgedessen sei die Umsatzprognose von zuvor 53 Mio. Euro auf 47 bis 49 Mio. Euro und die EBIT-Guidance von einer positiven EBIT-Marge von ca. 3 Prozent auf einen Verlust von bis zu -1,0 Mio. Euro reduziert worden.Mit einem nun gemeldeten (vorläufigen) Umsatzrückgang um 4,3 Prozent auf 47,9 Mio. Euro habe sich das Unternehmen in diesem kommunizierten Rahmen bewegt. Die Analysten-Schätzung in Höhe von 47,5 Mio. Euro sei leicht übertroffen worden, da der Bereich Industrieelektronik mit 10,9 Mio. Euro etwas besser abgeschnitten habe, als von ihm erwartet (10,4 Mio. Euro), während im größeren Segment Automobiltechnologie seine Taxe (37,1 Mio. Euro) mit 37,0 Mio. Euro fast genau getroffen worden sei. Letzteres gelte auch für EBITDA und EBIT, die mit 3,4 bzw. -0,95 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (5,8/ 1,5 Mio. Euro) gelegen hätten.Das Jahr 2018 sei in einem schwieriger gewordenen Branchenumfeld für InTiCa enttäuschend verlaufen. In der laufenden Periode solle aber das noch im letzten Jahr eingeleitete umfangreiche Reorganisationsprogramm zu einer Rückkehr in die Gewinnzone führen. Auch der Umsatz solle wieder zulegen, denn die Wachstumsaussichten für InTiCa seien eigentlich besser denn je. So habe sich der Auftragsbestand, der substanziell aus den Bereichen Hybridtechnologie und E-Mobilität gespeist werde, im letzten Jahr um 65,5 Prozent auf 87,7 Mio. Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie: