Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (27.01.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) von "speculative buy" auf "buy" hoch.Die Corona-Pandemie habe die Geschäftsentwicklung von InTiCa im Jahr 2020 deutlich beeinträchtigt. Der umfassende Lockdown im Frühjahr, der auch zu Werksschließungen in der Automobilindustrie geführt habe, habe hohe Umsatzeinbußen im zweiten Quartal bedingt. Zusätzlich sei das Ergebnis durch nicht liquiditätswirksame Währungsverluste belastet worden, die aus der Abwertung der Tschechischen Krone und des Mexikanischen Peso im Frühjahr resultiert hätten - die beiden Produktionsstätten von InTiCa würden in diesen Ländern liegen.Im weiteren Jahresverlauf habe aber ein Aufholprozess gestartet werden können. Grundsätzlich treffe das Unternehmen mit seinen Produkten für den Bereich E-Solutions auf eine sehr hohe Nachfrage, die Erzeugnisse würden schon deutlich mehr als 50 Prozent der Erlöse generieren. Im Schlussquartal habe sich das auch im Umsatz niedergeschlagen, der um mehr als 50 Prozent zum Vorjahr zugelegt habe. Auf dieser Basis habe das Unternehmen die Erlöse nach der ersten Indikation im Gesamtjahr noch von 65,7 auf mehr als 70 Mio. Euro steigern können und ein positives EBIT von 0,5 bis 1,0 Mio. Euro erwirtschaftet.Für die laufende Periode spreche das Management von einer äußerst positiven Auftragslage, verweise aber auch auf die Unsicherheit im Zuge der Pandemie sowie auf mögliche Rückschläge bei der Rückkehr zum langfristigen Wachstumspfad. Steffen habe dennoch seine Schätzungen nach der positiven Entwicklung deutlich angehoben. Zusammen mit dem Roll-over-Effekt auf das neue Basisjahr 2021 und einer leichten Absenkung des Diskontierungszinses habe sich sein Kursziel von zuletzt 10,00 Euro auf 14,50 Euro deutlich erhöht. Obwohl die Pandemie weiterhin ein erhöhtes Risiko berge, bewerte der Analyst die Entwicklung von InTiCa sehr positiv und sehe insgesamt auch abnehmende Schätzunsicherheiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link