Tradegate-Aktienkurs Implenia-Aktie:

29,94 EUR -3,11% (06.12.2018, 15:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

34,32 CHF -1,72% (06.12.2018, 16:24)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (06.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Perfekter Sturm: Viele europäische Projektentwicklungs- und Bauunternehmen hätten derzeit mit der angespannten Lage auf dem Subunternehmer- und Zulieferermarkt zu kämpfen. Gleichzeitig scheine der Bauzyklus in vielen Ländern seinen Zenit überschritten zu haben. Für zukünftige Projekte bedeute das steigenden Wettbewerb.Niedrige Eigenkapitalquote: Mit 22,6% (Jahresende 2017) habe die Eigenkapitalquote von Implenia bereits unter dem Sektordurchschnitt gelegen. Bis Jahresende 2018 werde sie noch weiter auf knapp über 20% fallen, bedingt durch das starke Umsatzwachstum, die hohe Ausschüttungsquote und die gesunkenen Erträge des Unternehmens. Der Goodwill im Segment International mache 32,8% (2017) des Eigenkapitals des Unternehmens aus. Bei der letzten jährlichen Werthaltigkeitsprüfung des Goodwill sei die Unternehmensleitung nach wie vor davon ausgegangen, dass die Bruttomarge im Segment International doppelt so hoch sein würde wie die des Segments Schweiz. Nach Erachten von Pomrehn sei dies zunehmend schwierig, denn es bestünden nach wie vor nicht nur betriebliche Probleme in Norwegen, sondern nun auch in Deutschland und Polen. Daher sehe der Analyst die Gefahr, dass das Unternehmen eine Goodwill-Abschreibung vornehmen müsse, dies würde die Bilanz noch zusätzlich schwächen.Implenia verfüge über bedingtes Kapital, das 20% des bestehenden Aktienkaptials ausmache und das zur Stärkung der Bilanz dienen könnte - als Basis für künftige Einreichungen bei großen, mehrjährigen Infrastrukturprojekten. Laut Management sei derzeit eine Kapitalerhöhung weder notwendig noch geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Implenia-Aktie: