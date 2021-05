Die Bank of England habe die Erwartungen bestätigt und den Leitzins unverändert bei 0,1 Prozent belassen. Lediglich das Tempo ihres Wertpapierkaufprogramms werde aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung in Großbritannien etwas zurückgefahren. Die Norwegische Zentralbank habe sich diese Woche derweilen bereits etwas restriktiver gezeigt. Die Notenbanker aus dem hohen Norden als erste Zentralbank eines Industrielandes steigende Leitzinsen noch vor Ende des Jahres angekündigt. Unsicherheit am Markt herrsche dabei lediglich über den genauen Zeitpunkt, ob nun im September oder Dezember



An den Börsen weltweit hätten die Kurse auf Wochensicht insgesamt trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer weiter zulegen können. Hervorgerufen worden sei der Rücksetzer unter anderem durch Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen über mögliche Zinserhöhungen. Aufgrund ihrer früheren Leitung der FED habe ihr Wort hohes Gewicht gehabt und mancher Analyst sehe in ihrem Kommentar gar einen Testballon, wie die Märkte auf das Thema einer restriktiven Geldpolitik reagieren würden.



Gegen Wochenende hätten die Anleger aber wieder beim deutschen Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) aufgrund guter Unternehmenszahlen zugegriffen. Starke Ergebnisse hätten auch Unternehmen aus dem Containerhandel diese Woche liefern können. Die Frachtraten hätten sich nach Daten eines Onlineanbieters gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht. US-Häfen würden derzeit an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Kaum verwunderlich, dass der Ausblick der Unternehmen bis 2021 optimistisch ausgefallen sei. Die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt für den April hätten dann am Freitag nochmals für Bewegung am Markt gesorgt. Überraschend sei die Arbeitslosenquote auf 6,1 Prozent angestiegen.



Die Eisenerzpreise hätten diese Woche mit mehr als 199 US-Dollar je Tonne ein Rekordniveau erreicht. Viele Marktbeobachter hätten mit fallenden Preisen gerechnet, nachdem die größten chinesischen Stahlhersteller aus Umweltschutzgründen ihre Produktion zeitweilig hätten unterbrechen mussten. Die Produzenten von Eisenerz würden davon profitieren, dass momentan in den USA die Stahlpreise dreimal so hoch seien wie vor einem Jahr, weshalb die Nachfrage nach dem Vorprodukt Eisenerz nicht unter dessen hohem Preisniveau leide. (Ausgabe vom 07.05.2021) (10.05.2021/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Tempo der Impfkampagne in der EU gewinnt an Fahrt, so die Analysten von Postbank Research.Anfang der Woche habe die Zahl der Geimpften bereits bei rund 188 Millionen Menschen gelegen. In großen Mitgliedsländern wie Italien, Frankreich oder Deutschland würden nun Hundertausende Menschen pro Tag geimpft. Ebenfalls positive Meldungen habe es zum Konsum innerhalb der Eurozone gegeben: Im März hätten die Einzelhandelsdaten mit 2,7 Prozent zum Vormonat angezogen. Somit sei die Erholung des Konsums bereits im ersten Quartal gestartet und dürfte sich aufgrund der guten Entwicklung der hiesigen Impfkampagne und dem damit verbundenen Wegfall von Kontaktbeschränkungen gemäß mehrerer Analysten fortsetzen.