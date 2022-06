Impfstoffe stünden auch weiterhin im Mittelpunkt der weltweiten Pandemiebekämpfungsstrategien. Enormes Potenzial schlummere derzeit aber in den Pipelines der Unternehmen. Insbesondere im Onkologie-Bereich könnte sich hier in den kommenden Jahren enorm viel tun. Die derzeitige Schwächephase im Sektor könnten risikobereite Anleger deswegen zum Einstieg nutzen. Anleger, die nicht auf eine Einzelaktie setzen möchten, fänden beim Impfstoff-Aktien-Index (ISIN DE000SL0C2U5/ WKN SL0C2U) des "Aktionär" das passende Instrument. Die drei Top-Positionen seien derzeit Dynavax (ISIN US2681582019/ WKN A12EV9), BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9).



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (03.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die derzeit hohen Coronazahlen in Portugal lassen auch die Sorgen vor einer neuen Welle in Deutschland derzeit wieder steigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, habe vor kurzem auch vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 des Coronavirus in Deutschland gewarnt.Die-Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen habe sich in Portugal seit Mitte April zuletzt auf rund 1.800 vervierfacht. Auch die Sterblichkeitsrate sei wieder deutlich angestiegen."Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal", habe Montgomery der "Rheinischen Post" (Mittwoch) gesagt. BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten. Viele Menschen - auch Geimpfte - würden erkranken. Geimpfte hätten aber deutlich mildere Symptome. Belegt sei dies zwar nicht, es deute aber vieles darauf hin, dass die Impfkampagne bald wieder in Schwung kommen werde.Das Robert Koch-Institut habe kürzlich von einer Zunahme der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 auf niedrigem Niveau berichtet. Dominant sei weiter BA.2 mit 96,4 Prozent. Der Anteil von BA.5 habe sich etwa von 1,2 auf 2,5 Prozent verdoppelt. Lauterbach habe sich schon mit einer Warnung zu Wort gemeldet. "Die besonders ansteckende Variante BA4/BA5 ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Dies könnte im Herbst die nächste Welle werden", habe der SPD-Politiker auf Twitter geschrieben.