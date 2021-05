Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

19,04 EUR +1,38% (19.05.2021, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

19,06 EUR +0,42% (19.05.2021, 12:10)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

1.621,50 GBp +0,46% (19.05.2021, 12:12)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (19.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) von 15,00 GBP auf 16,00 GBP.Die Zahlen für das H1 2020/21 (31.03.) hätten operativ (u.a. Netto-Gesamtumsatz: +1,1% y/ auf 4,13 Mrd. GBP; bereinigtes operatives Ergebnis: +8,2% y/y auf 1,59 Mrd. GBP) im Rahmen der Analystenerwartungen sowie des Marktkonsens gelegen. Positiv überrascht habe das berichtete Nettoergebnis (1.844 (Vj.: 750) Mio. GBP; Analystenerwartung: 1.275 Mio. GBP). Zudem kehre Imperial Brands wie erwartet zu einer progressiven Dividendenpolitik (Zwischendividende: 42,12 (Vj.: 41,70; Analystenerwartung: 42,20) GBp) zurück.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) sei bestätigt worden (Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (zu konstanten Wechselkursen; ohne den Effekt des Verkaufs des Premium-Zigarrengeschäfts) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich; leichte Verbesserung des bereinigten EPS (zu konstanten Wechselkursen)).Lusebrink halte den Ausblick für erreichbar. Als Belastungsfaktoren sehe er die Schwäche im Duty-Free-Geschäft, die Probleme bei NGP-Produkten sowie die schwache Topline-Entwicklung in Deutschland (Umsatzanteil: 12%). Der Analyst passe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020/21 (u.a. EPS berichtet: 233,99 (alt: 168,65) GBp; EPS bereinigt: unverändert 255,50 GBp) teilweise an und behalte sie für 2021/22 bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: