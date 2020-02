Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

21,90 EUR -0,52% (07.02.2020, 10:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

1.841,40 GBp -0,32% (07.02.2020, 10:35)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (07.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Der Tabakkonzern habe eine Gewinnwarnung (05.02.) für 2019/20 (30.09.) veröffentlicht und rechne nun währungsbereinigt (wb.) mit einem Umsatz auf dem Vorjahresniveau sowie einem leichten Rückgang des bereinigten EPS (zuvor: jeweils Anstiege im niedrigen einstelligen Prozentbereich). Dabei werde weiterhin eine stärkere zweite Jahreshälfte (H2) erwartet. Verantwortlich seien nach Unternehmensangaben das Verbot von E-Zigaretten mit Geschmack in den USA sowie eine schwächer als erwartete Nachfrage nach E-Zigaretten gewesen. Als Reaktion habe Imperial Brands ein zusätzliches Kostensenkungsprogramm angekündigt (Ergebnisbelastung in 2019/20: rund 40 Mio. GBP). Die Entwicklung des Zigarettengeschäfts sei hingegen in Q12019/20 (31.12.) nach Unternehmensangaben gut verlaufen. Die schon in H2 2018/19 zu beobachtenden Probleme bei den Produkten der nächsten Generation (NGP) hätten sich damit fortgesetzt. Ursächlich hierfür seien nach Meinung des Analysten neben den regulatorischen v.a. aber auch strategische Gründe (Produktpalette (z.B. Rückstand bei Tabak-Heizprodukten - Markteinführung eines ersten Modells erst 2019 in Fukuoka), geografische Aufstellung etc.). Lusebrink senke seine Erwartungen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Imperial Brands-Aktie. Das Kursziel werde von 17,00 GBP auf 16,00 GBP gekappt. (Analyse vom 07.02.2020)Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: