Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

34,105 EUR -2,03% (24.01.2018, 11:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

2.934,50 GBp -1,56% (24.01.2018, 12:16)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (24.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) von "kaufen" auf "halten" herab.Der Konzern erwarte aus der am 01.01.2018 in Kraft getretenen Steuerreform in den USA keinen wesentlichen positiven Einfluss auf die bereinigte effektive Steuerquote (weniger als einen Prozentpunkt). Aus der Steuerreform resultiere in 2017/18 (30.09.) eine Steuergutschrift von rund 20 Mio. GBP.Der Titel habe zuletzt leichter tendiert (1 Monat: -5%). Ursächlich dafür sei nach Ansicht des Analysten gewesen, dass die Übernahmefantasie größtenteils aus der Aktie ausgepreist worden sei, nachdem der neue CEO von Japan Tobacco (JT), Terabatake, in einem Interview (17.01.) u.a. Übernahmen in Südostasien favorisiert habe. Frühere Aussagen von Terabatake seien vom Markt noch dahingehend interpretiert worden, dass JT eine Übernahme von Imperial Brands in Betracht ziehen könnte. Zudem habe die Ankündigung von Philip Morris International, in Großbritannien zukünftig auf den Verkauf von Zigaretten verzichten zu wollen, den Druck auf die Rivalen erhöht.Bei gesenkten Prognosen (u.a. EPS 2017/18e bereinigt: 262,96 (alt: 278,69) GBp; EPS 2018/19e bereinigt: 275,49 (alt: 289,75) GBp) stuft Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die Imperial Brands-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde von 38 GBP auf 33 GBP reduziert. (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: