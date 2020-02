Wie stark könnte das BIP Chinas also einbrechen? Nun, ganz offensichtlich sei nicht nur die Provinz Hubei betroffen, sondern weite Teile des Landes. Neben Hubei dürften wohl die Nachbarprovinzen Hubeis die Hauptlast der Krise tragen. Insgesamt erwirtschafte dieser Kreis von Provinzen ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung. Über den Daumen habe hier das Wachstum im vergangenen Jahr (endgültige Zahlen lägen noch nicht vor) bei etwa 7% gelegen. Sollte sich das Wachstum von 7 auf 3,5% halbieren (was über das gesamte Jahr gesehen nicht abwegig sei, aber selbstverständlich eine von vielen Unwägbarkeiten geprägte Schätzung darstelle), würde Chinas Wirtschaftswachstum um 0,9 Prozentpunkte niedriger liegen, also statt bei 6% eher bei 5%.



Bei einem Nullwachstum von Hubei und seinen Nachbarprovinzen käme man nach dieser vereinfachten Rechnung für China insgesamt auf nur noch 4%. Die Welt würde in diesem Fall - simpel kalkuliert - um 0,4 Prozentpunkte weniger wachsen. So oder so würde die Welt das langsamere Wachstum über eine geringere Importnachfrage zu spüren bekommen. In Asien seien die größten Nachfrageeinbußen zu befürchten. Taiwan etwa exportiere Güter nach China, die rund 30% seiner Wirtschaftsleistung entsprechen würden, in Sükorea liege diese Zahl bei 11%. Diese Region leide darüber hinaus schon jetzt unter den sinkenden Besuchen von chinesischen Touristen. Im Jahr 2018 hätten 116 Millionen häufig sehr zahlungskräftige Chinesen im Ausland ihren Urlaub verbracht, hauptsächlich in Asien.



Nun könne es sein, dass das Wachstum - ähnlich wie bei beim SARS-Virus von 2003 - hauptsächlich nur in einem Quartal einbreche und es danach zu einem kräftigen Rebound komme, sodass man über das Jahr gesehen keine größeren Verwerfungen sehe. Zum jetzigen Zeitpunkt könne jedoch niemand mit Gewissheit sagen, wann die Verbreitung des Virus ihren Höhepunkt gefunden haben werde. Selbst die Annahme, dass der Virus sich in Hubei und den Nachbarprovinzen konzentriere, begrenze die Gefährlichkeit des Coronavirus aus volkswirtschaftlicher Sicht nur in einem begrenzten Maße.



Denn dafür sei die betroffene Region zu groß und zu stark in die globalen Wertschöpfungsketten eingebunden. Unterstrichen werde dies durch die Meldung, dass Hyundai seine Autoproduktion in seinen insgesamt sieben Werken in Südkorea stoppe, weil es keine Teile aus China erhalte. Konkret: Es würden Kabelbäume fehlen. Zwar beabsichtige Hyundai einige seiner Werke Anfang nächster Woche wieder zu eröffnen, aber Manager von europäischen und US-Automobilproduzenten würden warnen, dass auch sie aufgrund fehlender Vorleistungslieferungen betroffen und nur wenige Wochen von Werkschließungen entfernt seien. Auch deutsche Automobilproduzenten dürften davon betroffen sein. Die deutschen Automobilproduzenten BMW und VW hätten die einwöchigen Neujahrsferien um eine Woche verlängert.



Womit noch die Frage zu beantworten sei, wie stark denn Deutschland betroffen sein könnte. Allgemein gilt: Aufgrund unseres überdurchschnittlich großen Exportsektors, der Güter in der Größenordnung von 40% des BIP ausführt, sind deutsche Unternehmen stets besonders stark von globalen Entwicklungen betroffen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Nach China würden 7% aller Ausfuhren Deutschlands exportiert, was 2,6% des deutschen BIP entspreche. Dabei handele es sich überwiegend um Maschinen und Autos, die dorthin ausgeführt würden. Unmittelbar betroffen sei in China jedoch der Konsumsektor. Schwerer würden mögliche Importausfälle wiegen, die hierzulande zu Produktionsunterbrechungen führen könnten.



Dazu komme ein indirekter Nachfrageeffekt über Länder, die besonders stark gegenüber China exponiert seien - Südkorea etwa oder Taiwan, Australien und Südafrika. Dieser dürfte eher moderat ausfallen, stünden diese Länder in der Rangliste der wichtigsten Exportdestinationen doch relativ weit hinten. Weiter seien über 2200 deutsche Unternehmen in China tätig und hätten dort rund 300 Mrd. Euro pro Jahr umgesetzt (Zahlen würden von 2017 stammen). Die jetzige Situation in China belaste über diesen Kanal ebenfalls die global aufgestellten deutschen Unternehmen. Rund 150 Milliarden Euro würden laut CAR (Center of Automotive Research) auf das Chinageschäft entfallen, ein gutes Drittel der 430 Milliarden Euro Gesamtumsätze.



Bislang würden die Analysten davon ausgehen, dass Deutschland in diesem Jahr sein BIP um schwache 0,6% (arbeitstagebereinigt) steigern werde. Sollte die Region um Hubei bis ins zweite Quartal hinein wirtschaftlich gelähmt bleiben, würden die Analysten diese Prognose nicht aufrechterhalten können. Und das gelte für die Weltwirtschaft insgesamt. Denn gegen eine Krise des Wirtschaftsriesen China sei niemand immun. (06.02.2020/ac/a/m)





