Der Gesamtindex sei demnach von 98,9 auf 90,8 Punkte gefallen. Die Ökonomen hätten im Schnitt mit einem Wert von 94,5 gerechnet. Während die Unternehmen die aktuelle Lage etwas besser beurteilen würden als erwartet, sei der Index für die Geschäftserwartungen verheerend ausgefallen. Der habe bei 85,1 Punkte gelegen, Analysten hätten mit 92,0 Punkten gerechnet.



"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist eingebrochen", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert. Die Unternehmen in Deutschland würden mit harten Zeiten rechnen. Das Geschäftsklima habe sich in allen betrachteten Bereichen eingetrübt. Im verarbeitenden Gewerbe sei es so stark gefallen wie noch nie, habe das ifo-Institut erklärt. "Die Stimmungseintrübung kommt angesichts der Kriegsfolgen nicht überraschend und hatte sich mit den schwächeren Umfragen der letzten Tage/Wochen bereits angekündigt", habe allerdings der Helaba-Experte Ralf Umlauf erklärt.



Trotz des schwachen ifo-Index behaupte sich der DAX kurz danach im Plus. Offensichtlich hätten die Anleger insgeheim mit einem solchen Einbruch gerechnet. Der deutsche Leitindex pendele damit weiter in einer Range von 14.100 bis 14.550, was durchaus positiv zu beurteilen sei. (25.03.2022/ac/a/m)







