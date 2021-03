7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,94 EUR +1,30% (23.03.2021, 14:42)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,955 EUR +1,44% (23.03.2021, 14:26)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) weiterhin zu kaufen.Die Stromproduktion von Iberdrola sei im Jahr 2020 um 7,3% auf 163 Terawattstunden gestiegen, vor allem aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energiequellen, aber gedämpft durch den Anstieg der CO2-Preise, die den Betrieb von Kohlekraftwerken immer unrentabler habe werden lassen. Ähnlich wie in vielen anderen europäischen Ländern seien die spanischen Strompreise mit den CO2-Zertifikaten gestiegen, die Forward- bzw. Terminpreiskurve deute aber nach wie vor eine Abschwächung infolge des Ausbaus erneuerbarer Energien an.Der ambitionierte Wachstumsplan, der im November 2020 vorgestellt worden sei, sei erwartungsgemäß bestätigt worden. Angesichts der hohen Nachfrage nach erneuerbaren Energieprojekten werde die bestätigte Projektpipeline immer wichtiger. Iberdrola habe sie bis 2025 auf 17,4 Gigawatt erhöhen können, was bedeute, dass nur noch rund 25% des Planvolumens offen seien. Dabei habe sich auch die Präsenz im Fernen Osten erhöht, da Iberdrola seit Anfang 2020 bereits sechs Offshore-Windprojekte in Japan abgeschlossen habe. Zu den Jahresergebnissen habe Vorstandsvorsitzender Galán die Strategie der Ölmultis stark kritisiert, die um jeden Preis den Zuschlag bei erneuerbaren Energieprojekte bekommen möchten.Iberdrola sei gemeinsam mit Enel und BP mit an Bord von VWs Plan, bis 2030 18.000 Stromtankstellen in Europa zu bauen, und so die Infrastruktur für die ambitionierten Batterie- und Elektromobilitätspläne des deutschen Autobauers zur Verfügung zu stellen.Im Jahresvergleich sei das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im Jahr 2020 um 3% auf EUR 10,3 Mrd. gestiegen, wobei der bereinigte Nettogewinn sogar um 9,7% auf EUR 3,6 Mrd. habe klettern können. Die Dividende solle EUR 0,42 betragen.Nach der Vorstellung beeindruckender Ausbaupläne müsse sich Iberdrola nun an die Umsetzung der Projekte machen, was angesichts steigender Konkurrenz nicht einfacher geworden sei. Dabei habe Iberdrola die Möglichkeit, weltweit um interessante Projekte zu rittern und könne gleichzeitig vom stabilen Ertragsprofil des Netzgeschäfts profitieren. Die Analysten würden auch spannend finden, dass Iberdrola an vorderster Front der Batterie- und Elektromobilitätsstrategie von VW sei und sich mit einem starken Partner auf neue Geschäftsmodelle vorbereiten könne.Unsere Empfehlung für die Iberdrola-Aktie bleibt "Kauf", so Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Analysten würden mithilfe der Bewertungskennzahlen von europäischen Vergleichsunternehmen und Konsens-Schätzungen ein Kursziel von EUR 12,90 (zuvor EUR 13,30) errechnen. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: