Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,702 EUR -0,14% (05.07.2019, 12:21)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,724 EUR -0,89% (05.07.2019, 12:32)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (05.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) von 8,20 Euro auf 9,10 Euro.Der Energieversorger habe gemäß dem Strategieplan das Grundkapital (erhöhe sich zweimal im Jahr durch die gewährte Aktiendividenden-Option) wieder auf 6,240 Mrd. Aktien reduziert. Zudem sei die brasilianische Tochtergesellschaft Neoenergia, die im Geschäftsjahr 2018 ca. 10% zum Konzern-EBITDA beitragen habe, an die Börse gebracht worden (Altaktionäre hätten Aktien aus dem eigenen Bestand platziert). Dadurch habe sich der Anteil von Iberdrola an Neoenergia von 52,45% auf 50,00% zzgl. einer Aktie reduziert. Iberdrola behalte somit die Kontrolle. Auch wenn sich der Mittelzufluss für Iberdrola (ca. 108 Mio. Euro) im Rahmen des Börsengangs stark in Grenzen halte, erleichtere das IPO der brasilianischen Tochter die Finanzierung des Wachstums. Neoenergia spiele eine sehr wichtige Rolle bei der Umsetzung des Strategieplans des Iberdrola-Konzerns.Diermeier sei nach wie vor von der Strategie des Managements überzeugt. Der Mittelfristplan (u.a. Dividende 2022e: mindestens 0,40 Euro/Aktie) sorge für eine hohe Visibilität. Die Iberdrola-Aktie (3 Monate: +10%) habe zuletzt neben den positiven Unternehmensnachrichten als Dividendenwert auch von den rückläufigen Marktrenditen profitiert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Iberdrola-Aktie. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: