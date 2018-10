Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



2018-10



6,308 EUR +6,02% (29.10.2018, 14:12)



ES0144580Y14



A0M46B



IBE1



IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (29.10.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Während der Umsatz in 9M ggü. Vorjahr um 19,7% auf 26,3 Mrd. EUR angestiegen sei, habe Iberdrola einen Zuwachs des berichteten EBITDA von 22,5% auf 6,7 Mrd. EUR verbucht. Die regulierten oder quasi-regulierten Aktivitäten hätten dabei 80% zum EBITDA beigetragen. Positive Effekte hätten sich durch die Konsolidierung von Neonergia in Höhe von 571 Mio. EUR ergeben, wohingegen Wechselkurse (- 312 Mio. EUR) das EBITDA belastet hätten.Das berichtete Nettoergebnis sei ggü. Vorjahr um 13,5% auf 2,41 Mrd. EUR gesunken. Dies erkläre sich im Wesentlichen dadurch, dass im Vorjahr ein Sondererlös in Höhe von 520 Mio. EUR - Fusion des Windanlagenbauers Gamesa mit der Windsparte von Siemens - habe verbucht werden können. Das bereinigte Nettoergebnis habe dagegen einen Anstieg ggü Vorjahr von 39% auf 2,1 Mrd. EUR verzeichnet.Im ersten Neunmonaten habe sich der operative Cashflow um 1,4 Mrd. EUR auf 5,0 Mrd. EUR verbessert. Daraus hätten die Nettoinvestitionen von 3,6 Mrd. EUR (-9%) vollständig finanziert werden können. Aycicek errechne einen FCF von 1,4 Mrd. EUR (Vj: -400 Mio. EUR).Das Management rechne mit einem EBITDA von über 9 Mrd. EUR und das Nettoergebnis solle nahe an 3 Mrd. EUR heranreichen. Das Jahresziel die Nettoverschuldung ggü. Vorjahresende zu senken sei bestätigt worden. Dabei sollten die geplanten Desinvestitionen von 1,2 Mrd. EUR helfen, wovon bereits etwa 1 Mrd. EUR kürzlich realisiert worden sei.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Iberdrola-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 7,10 EUR auf 7,00 EUR gesenkt. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link