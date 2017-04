Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

6,61 EUR +1,63% (27.04.2017, 12:00)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (27.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Das Q1-Zahlenwerk habe sich alles in allem im Rahmen der Erwartungen bewegt. Die Geschäftsentwicklung sei in Q1 durch Einmal-, Sonder- und Basiseffekte belastet worden. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (EBITDA/Nettoergebnis: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich) habe Iberdrola bestätigt. Mittelfristig (bis 2020) seien weitere Ergebnissteigerungen anvisiert (EBITDA CAGR: über 6%; Nettoergebnis CAGR: rund 7,5%). Die Ausschüttungspolitik sei bestätigt worden (Ausschüttungsquote: 65% bis 70%; Mindestdividende: 0,31 Euro/Aktie; Dividende je Aktie 2020e: 0,37 bis 0,40 Euro). Diermeier sehe den Energieversorger trotz des durchwachsenen Jahresauftakts auf Kurs. Die Bewertung (KGV 2018e: 13,6) sei moderat und die Dividendenrendite (2017e: 5,0%) attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Iberdrola-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 7,10 Euro auf 7,60 Euro erhöht. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:6,606 EUR +1,16% (27.04.2017, 11:44)