Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs IT Competence Group-Aktie:

6,20 EUR +0,81% (10.08.2018, 09:59)



ISIN IT Competence Group-Aktie:

NL0006129074



WKN IT Competence Group-Aktie:

A0M530



Ticker-Symbol IT Competence Group-Aktie:

3IT



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (10.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Die IT Competence Group habe die vorläufigen Halbjahreszahlen bestätigt und somit ein moderates Umsatzwachstum und eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Sowohl auf der EBITDA-, als auch auf der EBIT- und der Nettoebene hätten nach dem letztjährigen Einbruch wieder schwarze Zahlen geschrieben werden können, der Halbjahresüberschuss habe sich um 1,1 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro verbessert. Zu verdanken sei diese erfreuliche Entwicklung der Kombination aus steigenden Erlösen, einer höheren eigenen Wertschöpfung sowie anhaltender Kostendisziplin, die sich in deutlich rückläufigen Aufwandsquoten bemerkbar gemacht habe.Gerade der letztgenannte Aspekt, in dem die Fortschritte stärker als von dem Analysten erwartet ausgefallen seien, habe ihn veranlasst, die Annahmen bezüglich der Profitabilität anzuheben. Er gehe in seinem Modell nun davon aus, dass die IT Competence Group ein EBITDA am oberen Ende der Prognosespane erreichen werde und kalkuliere mit einem EBITDA von 1,0 Mio. Euro. Auf dieser Basis sehe er den fairen Wert der Aktie nun bei 7,80 Euro und traue dem Papier trotz der rasanten Kursentwicklung seit der Erststudie weiteres Potenzial von über 25 Prozent zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link