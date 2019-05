Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



NL0006129074



A0M530



3IT



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (09.05.2019/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Die IT Competence Group habe 2018 große Fortschritte erzielt. Dazu gehöre in erster Linie der beeindruckende Turnaround: Nur ein Jahr, nachdem ein deutlicher Umsatzrückgang und ein Verlust hätten ausgewiesen werden müssen, habe nicht nur die Rückkehr auf den Wachstumspfad und in die schwarzen Zahlen vollzogen werden können, sondern es seien auch neue Rekorde für alle Ergebniskennzahlen erzielt worden.Darüber hinaus seien mit der Sitzverlegung nach Deutschland und dem Umstieg auf deutschsprachige Berichte nach HGB zwei strukturelle "Defizite" beseitigt worden, welche die Attraktivität der Aktie aus der Perspektive von Anlegern reduziert haben dürften. Schließlich sei durch den hohen Gewinn sowie durch die Umwidmung eines Teils des Gesellschafterdarlehens im Zuge des Einstiegs des neuen Mehrheitsaktionärs die bilanzielle Eigenkapitalquote auf solide knapp 30 Prozent verbessert worden.Aus der Zusammenarbeit mit dem neuen Mehrheitsaktionär, der selbst als IT-Dienstleister tätig sei, könnte zudem ein großes Potenzial für Synergien im Vertrieb, Einkauf und bei der Personalakquise und -entwicklung erwachsen, was die weitere Entwicklung zusätzlich beflügeln würde.Vor diesem Hintergrund bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Rating "buy" für die IT Competence Group-Aktie. Das Kursziel werde von 8,90 Euro auf 9,10 Euro angehoben. (Analyse vom 09.05.2019)