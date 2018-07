Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (04.07.2018/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Die auf die Beratung und Implementierung von maßgeschneiderten digitalen Infrastrukturlösungen spezialisierte IT Competence Group SE habe ein "Übergangsjahr" hinter sich. Noch in 2016 seien Mitarbeiter für den neu geschaffenen Bereich Datacenter Infrastructure aufgebaut worden. Nachdem sich dieser Bereich nicht wie erwartet entwickelt habe, seien personelle Kapazitäten abgebaut worden, mit entsprechend negativen Folgen für die Umsatz- und Ergebnissituation der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse seien in 2017 um 12,6% auf 21,85 Mio. EUR (2016: 24,96 Mio. EUR) zurückgegangen und entsprechend negativ sei das EBITDA mit -0,74 Mio. EUR (2016: 0,17 Mio. EUR) ausgefallen.Nachdem die Restrukturierungen in 2017 abgeschlossen worden seien, solle im laufenden Geschäftsjahr 2018 die Rückkehr zum Umsatzwachstum und in die Gewinnzone erfolgen. Das Management erwarte dabei ein Umsatzwachstum in Höhe von 10% sowie ein EBITDA in Höhe von 0,3 bis 0,6 Mio. EUR. Die Entwicklung des ersten Quartals 2018, in dem mit einem EBITDA in Höhe von 0,2 Mio. EUR die Rückkehr in die Gewinnzone erreicht worden sei, bestätige den angekündigten Turn-Around.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link