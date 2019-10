Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (29.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Es vergehe gefühlt zuletzt kein Handelstag, an dem der vom "Aktionär" ins Leben gerufene Wasserstoff-Index kein neues Rekordhoch markiere. Während in den letzten Tagen und Wochen insbesondere PowerCell und Ballard Power für die Pace gesorgt hätten, springe heute ein weiteres Indexmitglied kräftig an: ITM Power.Zur Stunde würden die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten an der Londoner Heimatbörse überproportional zulegen und ein neues Jahreshoch erreichen. Nachrichten von Unternehmensseite seien keine zu verzeichnen. Klar sei jedoch: Mit dem Linde-Deal, der vor wenigen Wochen angekündigt worden sei, sei eine Neubewertung der ITM Power-Aktie keine Überraschung.Hinzu komme die unfassbar starke charttechnische Verfassung. Die Konsolidierungsbewegung der letzten Wochen löse die ITM Power-Aktie mit dem heutigen Kurssprung mustergültig nach oben auf. Das hinterlasse auch im E-Mobilität Wasserstoff Index seine Spuren. Denn ITM Power zähle zu den neun verbliebenen Mitgliedern.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link