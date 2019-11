Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,778 EUR +1,30% (08.11.2019, 09:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,6668 GBP +2,58% (08.11.2019, 09:30)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (08.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power stelle die Weichen für eine wachstumsstarke Zukunft. Mit der neuen Produktionsstätte in Sheffield und dem Industriegase-Hersteller Linde als Partner an der Seite sei der Startschuss gefallen. Doch warum entscheide sich der DAX-Konzern für ITM Power? Was sei das Besondere an dem britischen Unternehmen?Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst bei First Berlin, rate zum Kauf der ITM-Power-Aktie mit einem Kursziel von 0,60 Britische Pence. "Der Aktionär" habe beim Experten nachgefragt, wie der Elektrolyse-Spezialist aufgestellt sei und auf welche Technologie die Briten setzen würden."Die Elektrolyseure von ITM Power arbeiten auf Basis der PEM (Proton Exchange Membrane) -Technologie, die sekundenschnell hoch- und heruntergefahren werden kann", erkläre von Blumenthal die ITM-Power-Technologie. "Damit passen die Anlagen ideal zur volatilen Stromeinspeisung von Wind- und Solarkraft. Überschussstrom kann sofort in Wasserstoff umgewandelt werden und das Stromnetz dadurch stabilisiert werden."Die Bundesregierung in Deutschland wolle eine Wasserstoff-Strategie auf den Weg bringen. Die Gewinnung von "grünem" Wasserstoff via Elektrolyse könnte bei diesem Vorhaben eine zentrale Bedeutung zugesprochen werden. "ITM hat bereits ein 2 MW-Elektrolysestandardmodul entwickelt. Der modulare Bau erlaubt die Umsetzung deutlich größerer Projekte durch Kombination mehrerer Module", beschreibe von Blumenthal den Ansatz von ITM Power.Nel-Anleger sollten allerdings nach den Aussagen nicht in Panik verfallen. Auch die Norweger würden Shell zur Kundschaft zählen. Im Februar habe der Öl-Gigant Ende Januar eine große Order platziert.ITM Power und Nel sind zwei spannende Unternehmen, die vom möglichen Wasserstoff-Boom in der Mobilität und Industrie von Morgen profitieren könnten - spekulative Aktien, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2019)