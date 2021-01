Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

6,71 EUR -9,45% (28.01.2021, 13:07)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

5,79 GBP -11,15% (28.01.2021, 12:49)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com (28.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt für Wasserstoff-Werte habe ITM Power auch noch mäßige Zahlen zum Halbjahr (bis Ende Oktober 2020) vorgelegt. Gerade der Umsatz sei massiv eingebrochen, was aber Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet sei. Dennoch werde mit dem Zahlenwerk die nach wie vor hohe Bewertung des Unternehmens sichtbar, die Aktie verliere etwa ein Fünftel an Wert.Zwar habe sich der Auftragsbestand im Berichtszeitraum in etwa verdreifacht. Der Umsatz sei allerdings um satte 92 Prozent auf lediglich 0,2 Millionen Britische Pfund (0,23 Millionen Euro) eingeknickt. Insgesamt habe ITM Power Einnahmen von 4,4 Millionen Britische Pfund (4,96 Millionen Euro) verzeichnet. Dem gegenüber stehe eine milliardenschwere Bewertung.Darüber hinaus schreibe ITM Power wie erwartet weiter rote Zahlen. Sicherlich: Der Aufbau von Elektrolysekapazitäten rund um den Globus nehme erst Fahrt auf und die Briten seien mit den Partnern respektive Aktionären Snam und Linde in einer guten Position, um sich ein Stück vom Kuchen zu sichern. Allerdings sei schon viel Zukunft eingepreist.Zweifelsohne habe ITM Power als Pure-Player im Bereich Wasserstoff eine rosige Zukunft vor sich. Doch im Aktienkurs sei selbst auf dem aktuellen Niveau noch viel Fantasie eingepreist.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Restposition zu halten. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link