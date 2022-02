Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,16 EUR -3,66% (10.02.2022, 13:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,642 GBP -5,22% (10.02.2022, 12:52)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (10.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die Handelswoche verläuft bisher freundlich und die Stimmung der Anleger hellt sich wieder auf. Auch Titel aus dem Wasserstoff-Sektor profitieren von diesem positiven Momentum. Besonders stark war der Kurszuwachs bei der Aktie von ITM Power. Der Titel hatte zuletzt massiv an Wert verloren und versucht nun einen Stabilisierungsversuch.Die ITM Power-Aktie habe schwere Kursverluste verkraften müssen. Seit November habe sich der Kurs mehr als halbiert. Am 28. Januar habe der Titel ein neues Mehrmonatstief bei 2,28 GBP markiert. Damit habe die Talfahrt kurz vor der massiven Unterstützung aus dem Jahr 2020 bei 2,25 GBP gestoppt. Auch die neusten Zahlen hätten den Anlegern nicht gefallen.In den vergangenen zwei Wochen würden die Bullen nun versuchen, die Talfahrt zu beenden und die Aktie in diesem Bereich zu stabilisieren. Eine Gegenbewegung sei technisch überfällig, der RSI-Indikator habe mit einem Wert von unter 25 so tief notiert wie seit über fünf Jahren nicht mehr.Am gestrigen Mittwoch sei der Kurs um 12,3% gesprungen, noch höher habe er mit 12,9% am 31. Januar in die Höhe geschossen. Erste Anzeichen dafür, dass die ITM Power-Aktie auf diesem Niveau wieder attraktiv für einige Anleger sei. Die nächsten Wochen würden zeigen, ob sich auf diesem Level ein Boden bilden könne. Im besten Fall gelinge es den Bullen, den Widerstand bei 2,86 GBP zu überwinden und den Kurs in Richtung der psychologisch wichtigen 3-GBP-Marke zu bewegen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ITM Power.