Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,07 EUR +5,94% (08.01.2020, 12:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,907 GBP +4,26% (08.01.2020, 11:59)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (08.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Seit Tagen gehe bei der "Aktionär"-Empfehlung ITM Power die Post ab, das Kursziel von einem Euro sei inzwischen deutlich überschritten worden. Die Anleger scheinen mehr und den Deal mit dem Gasehersteller Linde einzupreisen. Doch die Luft werde allmählich dünner."Linde ist als global führendes Gaseunternehmen in der Tat der perfekte Partner, da sie über viel Wasserstoffknowhow verfügt, ITM Zugang zu ihrer globalen Kundenliste bietet und die Umsetzung von Großprojekten durchführt", habe First Berlin-Analyst Dr. Karsten von Blumenthal gegenüber "Der Aktionär" bereits im November letzten Jahres erklärt.Auf die Frage, welche Neuigkeiten oder Meilensteine in den kommenden Monaten zu erwarten seien, habe sich von Blumenthal auf die Fabrik im britischen Sheffield bezogen: "Der größte Meilenstein wird der Bau und die Inbetriebnahme der gegenwärtig weltgrößten Fabrik für Elektrolyseure in Sheffield, Großbritannien, mit einer endgültigen jährlichen Kapazität von 1.000 MW. Außerdem sollten weitere größere Aufträge gewonnen werden", so der Analyst.In der aktuellen Bewertung sei viel Fantasie eingepreist. "Aktionär"-Leser fahren seit Ausgabe 23/2019 mit und liegen seitdem rund 160 Prozent im Plus und sollten nun einen Teil der Gewinne vom Tisch nehmen, so Michel Doepke. Das Chartbild sei klar überhitzt. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link