ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (29.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Erst der Industriegase-Riese Linde, dann der Fernleitungsnetzbetreiber Snam: Der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power könne inzwischen zwei umfangreiche Kooperationen mit Big Playern vorweisen. "Der Aktionär" habe nach dem jüngsten Snam-Coup mit CEO Graham Cooley über die Pläne und Aussichten gesprochen.Die Italiener seien nicht nur Partner von ITM Power, sondern im Rahmen des Deals auch Aktionär bei den Briten geworden. "Snam ist ein sehr wichtiges Gasunternehmen, wenn es darum geht, das Gasnetz auf grünen Wasserstoff umzustellen", erkläre Cooley dem "Aktionär".Snam habe bereits in einer Präsentation vom Juli das Thema Wasserstoff hervorgehoben. ITM Power solle die Italiener nun bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie unterstützen.Das erste Projekt zwischen Snam und ITM Power nehme bereits Formen an. "Das 100-MW-Projekt ist die erste Stufe einer sich entwickelnden Zusammenarbeit mit Snam, dem größten europäischen Gasversorgungsunternehmen", so Cooley. "Nach Gazprom ist es das zweitgrößte der Welt."Cooley agiere mit Weitblick. "Der Erlös der Kapitalbeschaffung gibt uns auch die Möglichkeit, eine zweite Giga-Fabrik zu errichten, wenn wir in der ersten Giga-Fabrik eine Kapazität von 60 Prozent erreicht haben", ergänze der Manager.ITM Power habe Großes vor. Mit Linde und Snam an der Seite und der Giga-Fabrik in Großbritannien sei es möglich, große Wasserstoff-Projekte in den kommenden Jahren zu realisieren. Doch die Aussichten würden sich inzwischen in einer Bewertung von rund 1,3 Milliarden Euro widerspiegeln.Daher sollten nur äußerst risikoaffine Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 2,00 Euro sei Pflicht. (Analyse vom 29.10.2020)