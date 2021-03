Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

6,24 EUR -4,44% (02.03.2021, 16:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

5,40 GBP -1,24% (02.03.2021, 16:04)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (02.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Nachdem die ITM Power-Aktie in den vergangenen drei Wochen unter einem branchenweiten Abverkauf gelitten habe, habe es gestern kurzzeitig besser ausgesehen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es zukünftig noch enger mit Royal Dutch Shell zusammenarbeiten werde. Folglich sei es zu einem kräftigen Kurssprung gekommen. Heute sehe die Lage jedoch erneut gefährlich aus.Am vergangenen Dienstag sei vorerst der Höhepunkt des Abverkaufs bei der ITM Power-Aktie gewesen. Der Wert sei an diesem Tag sogar kurzzeitig unter die Unterstützungen an der 100-Tage-Linie bei 437 Pence gerutscht. Von dort aus habe sich der Kurs aber schnell zurückgekämpft und sei bis gestern entlang des unteren Bollinger-Bands verlaufen.Dank des positiven Newsflows sei der Titel am gestrigen Montag über sieben Prozent nach oben gesprungen und habe dabei die Widerstandszone durchbrochen, die von den Zwischentiefs bei 525 und 536 Pence ausgehe. Heute sei die Aktie jedoch erneut unter Druck geraten und stehe nur noch knapp über diesem Bereich. Könnten diese Marken nicht erfolgreich getestet werden, würden erneut Rücksetzer bis an das untere Bollinger-Band bei rund 480 Pence drohen. Halte heute aber diese Unterstützung, wäre das als Kaufsignal zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: