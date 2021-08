Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (23.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor starte uneinheitlich in die neue Handelswoche. Die ITM Power-Aktie aus Großbritannien zeige sich kaum verändert und notiere aktuell an einer wichtigen Marke. Zuvor habe das Papier zweistellig zugelegt und den Ausbruch gemeistert. Damit habe die Trading-Idee voll ins Schwarze getroffen - wie gehe es jetzt weiter?Die Trading-Idee sei bisher gut angelaufen und Anleger würden sich am Kursgewinn von über 20 Prozent in weniger als zwei Wochen mit dem Turbo-Call erfreuen. Die ITM Power-Aktie sei aus der engen Range zwischen 373 bis 441 Pence nach oben ausgebrochen und habe damit ein neues Kaufsignal ausgelöst. In der Folge sei das Momentum kräftig angestiegen.Am vergangenen Donnerstag habe die ITM Power-Aktie auch den GD200 bei 450 Pence geknackt. Ein wichtiger Meilenstein, da der Indikator für viele Investoren von hoher psychologischer Bedeutung sei. Am Freitag hätten dann leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am heutigen Montag erhole sich der Titel bereits wieder und notiere aktuell über dem GD200 - die Bullen hätten weiter das Ruder fest in der Hand.Die ITM Power-Aktie zeige relative Stärke und präsentiere sich im Wasserstoff-Sektor als eine der Topperformer die letzten zehn Tage. Interessierte Trader könnten noch zugreifen (ISIN: DE000TT32BS8, WKN: TT32BS) und auf die Fortsetzung des Trends setzen. Sie sollten aber eine entsprechende Risikobereitschaft und Geduld mitbringen. Anleger, die der Trading-Idee gefolgt sind, lassen Ihre Gewinne laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link