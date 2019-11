Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

38,72 EUR -5,47% (28.11.2019, 10:53)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (28.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION: Umsatzwarnung hat die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt - AktienanalyseLange Zeit hat sich ISRA VISION (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) recht erfolgreich gegen die weltweit zunehmenden konjunkturellen Unsicherheiten stemmen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch damit sei es vorbei. Wie der Konzern Anfang der Woche mitgeteilt habe, hätten die schwierigen Märkte in vielen Branchen und Regionen im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2018/2019 den Auftragseingang und damit auch das geplante Wachstum beeinträchtigt. Speziell hätten sich Großaufträge aus Europa und Asien verzögert. Daher werde im Gesamtjahr nun nur noch ein moderater Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Bereich bei stabilen Ergebnismargen erwartet. Ende August habe der Konzern noch ein Umsatzplus auf dem Niveau des dritten Geschäftsquartals in Aussicht gestellt. Das habe mit vier Prozent im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen.Mit der Umsatzwarnung habe ISRA VISION die Anleger völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Die ISRA VISION-Aktie sei nach der Meldung zeitweise um fast 20 Prozent eingeknickt und habe mit 35,70 Euro den tiefsten Stand seit September markiert. Dass ISRA VISON für das Geschäftsjahr 2019/20 weiterhin ein zweistelliges Wachstum erwartet, geriet an der Börse offenbar zur Nebensache, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:38,80 EUR -5,32% (28.11.2019, 10:38)