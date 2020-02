Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

50,35 EUR +0,10% (11.02.2020, 14:32)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (11.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Ein Übernahmeangebot habe die ISRA VISION-Aktie am Montag kräftig nach oben katapultiert. Der schwedische Industriekonzern Atlas Copco biete 50 Euro je Aktie für den SDAX-Konzern. Analysten seien sich einig, dass Anleger die attraktive Offerte annehmen sollten. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 29% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung und einer Prämie von 43% auf den Schlusskurs vor dem Angebot. 2018 sei die ISRA VISION-Aktie im Rahmen einer Sommerrally einige Monate lang sogar noch mehr wert gewesen.Bis Freitag habe die ISRA VISION-Aktie im SDAX in diesem Jahr noch zu den größeren Verlierern gezählt, durch den Kurssprung sei sie nun jedoch mit einem Schlag der beste Indexwert seit dem Jahreswechsel. Investierte Anleger sollten sich über das Angebot und den damit ausgelösten Kurssprung freuen und ihre Position verkaufen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:50,45 EUR -0,59% (11.02.2020, 14:17)