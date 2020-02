Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (10.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien des Spezialmaschinenbauers ISRA VISION würden mit deutlichen Aufschlägen in den Handel starten. Sie würden im Vergleich zum Xetra-Schluss um über 40 Prozent zulegen. Hintergrund: Der schwedische Industriekonzern Atlas Copco biete 50 Euro je ISRA-Aktie. Damit sei die Nachfolgeregelung des Unternehmensgründers geklärt.ISRA VISION und der in Schweden börsennotierte globale Industriekonzern Atlas Copco hätten ein Business Combination Agreement (BCA) unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft einzugehen.Durch die strategische Partnerschaft könne ISRA nicht nur ihr Wachstum weiter beschleunigen und den Innovationskurs des Unternehmens fortsetzen. Vielmehr stelle sie auch die bevorzugte Nachfolgeregelung des Unternehmensgründers und Vorstand Enis Ersü dar.Zur Stärkung seines Schwerpunkts industrielle Automatisierung beabsichtige Atlas Copco mit ISRA als Nukleus einen Weltmarktführer für Machine Vision aufzubauen. Anlässlich dieser strategischen Partnerschaft werde Atlas Copco ein freiwilliges öffentliches Angebot in Höhe von 50,00 Euro in bar je ISRA-Aktie abgeben.Enis Ersü und weitere Mitglieder des Managements und des Aufsichtsrats von ISRA, die gemeinsam über einen Aktienanteil von rund 29 Prozent verfügen würden, hätten bereits unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen unterzeichnet. Insgesamt habe sich Atlas Copco durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen und einen Aktienkaufvertrag mit einem institutionellen Investor rund 35 Prozent aller ausstehenden ISRA-Aktien gesichert. Im Anschluss an den Vollzug des öffentlichen Angebots solle ein Delisting-Angebot erfolgen.Die Nachricht zur Nachfolgeregelung des Unternehmensgründers Enis Ersü komme nicht wirklich überraschend. Ersü habe zuletzt immer wieder in Aussicht gestellt, dass über dieses Thema nachgedacht werde. Der Zeitpunkt überrasche allerdings schon. "Der Aktionär" hätte gedacht, dass der Firmenlenker noch ein, zwei Jahre im Amt bleiben würde. Aber bei dem Angebot kann man durchaus schwach werden, so Michael Schröder. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link