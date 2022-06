Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI für das Verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im Mai auf 56,1 gegenüber 55,4 im Vormonat und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 54,5, so die Experten von XTB.



- Preise: 82,2 gegenüber 83,0 erwartet. 84,6 im Vormonat

- Beschäftigung: 49,6 gegenüber 50,9 im Vormonat

- Auftragseingänge: 55,1 gegenüber 53,5 im Vormonat

- Produktion: 54,2 gegenüber 53,6 im Vormonat



Zeitgleich mit der Veröffentlichung der US-Daten habe die Bank of Canada, wie allgemein erwartet, ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf das Niveau von vor der Pandemie von 1,50% angehoben. Nach der Sitzung werde keine Pressekonferenz abgehalten. (01.06.2022/ac/a/m)



