Börsenplätze INVISIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INVISIO-Aktie:

13,14 EUR -1,79% (18.02.2020, 14:48)



ISIN INVISIO-Aktie:

SE0001200015



WKN INVISIO-Aktie:

A0B7BR



Ticker-Symbol INVISIO-Aktie:

ICQ



Nasdaq Stockholm-Symbol INVISIO-Aktie:

IVSO



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (18.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) zu halten!Neben dem schwedischen Brennstoffzellen-Überflieger PowerCell habe DER AKTIONÄR weitere spannende Werte aus dem skandinavischen Land identifiziert. Mit dem Schweden-Trio INVISIO Communications, Arise und dem Elektronik-Spezialisten Garo hätten drei laufende Empfehlungen zuletzt Zahlen präsentiert.Dass das Geschäft bei INVISIO Communications zum Ende des Geschäftsjahres 2019 so richtig Fahrt aufgenommen habe, sei spätestens seit der Prognoseerhöhung Anfang Januar 2020 klar. Doch selbst diese hohen Erwartungen hätten die Schweden mit den finalen Eckdaten noch einmal toppen können. Der Umsatz habe in Q4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 200,5 Millionen Schwedische Kronen mehr als verdoppelt werden können. Dank der Ausweitung der Bruttomarge von 49,5 auf 61,4 Prozent sei INVISIO eine regelrechte Ergebnisexplosion gelungen. Unter dem Strich stehe ein Gewinn von 1,26 Kronen je Aktie in Q4/2019 in den Büchern. Im Vorjahr habe das Ergebnis pro Papier noch 0,36 Kronen betragen.Der Sicherheitsspezialist dürfte auch in den kommenden Quartalen operativ überzeugen. Doch in der aktuellen Bewertung sei schon viel Zukunftsmusik eingepreist. AKTIONÄR-Leser lägen ohnehin bereits rund 65 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link